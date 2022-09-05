中央流行疫情指揮中心今天公布23931例本土病例，另新增172例境外、31例死亡個案，與上周一同期相比增加約18.7％，顯示疫情仍然持續升溫。本土BA.5上周新增50例，大多位於北部，同時也新增一例BA.4個案，為國內首例重複感染的BA.4病患。

指揮中心表示，今新增個案以新北市的5329例最多，其次依序為台北市3016例、桃園市2884例、台中市2528例、高雄市1862例、台南市1400例；中重症個案則增加101例，其中68例為中症、33例重症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今新增的死亡個案年齡介於40多歲至90多歲，較特殊死亡個案為40多歲女性，本身有慢性腸炎疾病，接種過3劑疫苗，8月28日在家快篩陽性，但未視訊看診，隔天被家人發現意識改變，昏迷不醒，警急送醫後於當天病況惡化，不幸於醫院過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

此外，中重症個案也增加一名兒童MIS-C，羅一鈞指出，為一名1歲男童，於7月13日確診，沒接種過疫苗也無慢性病史，8月27日起發燒、腹瀉，8月30日就醫檢查出肝指數、發炎指數、血栓指數飆高，診斷為疑似MIS-C，8月31日起住院，心臟超音波顯示有冠狀動脈過大，在給予阿斯匹靈等藥物治療後已好轉，目前已出院。

今新增的本土BA.4個案，羅一鈞說明，為一名北部40多歲男，是重複感染的個案，6月27日第一次確診，8月22日起發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，隔天快篩陽性就醫，PCR也顯示確診，Ct值為19.3，經基因定序確認為BA.4，是國內首起重複感染的BA.4個案，雖然前一次感染沒定序，但推測為BA.2。

羅一鈞補充，上周本土新增50例BA.5個案，大多集中於北部地區，截至目前本土BA.5累計有236例，BA.4則為4例，重複感染則累計9833例，目前BA.5佔比約37.9％，與上周的4成相比並沒有顯著上升。