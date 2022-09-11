中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3萬1854例本土新冠肺炎個案及274例境外移入，死亡新增29例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少3740例，減幅為10.5%，較上周日減少2270例，減幅為6.7%，對於中秋連假後首度見到疫情曲線下降，莊人祥表示，和假日效應有關，預期周一也會再降，建議連假後民眾返工前，若有症狀可以快篩。

疫苗接種率部分，發言人莊人祥表示，昨天六個月到四歲幼兒，有1627人接種莫德納疫苗，其中第一劑接種506人次，第二劑接種1121人次，輝瑞疫苗第一劑接種1093人，該年齡層第一劑接種率33.1% 。至於第二劑覆蓋率為4.7%。

整體接種部分，昨天共接種9842人次，接種人口涵蓋率第一劑93.2%、第二劑87.1%，追加劑72.6%，第二次追加劑10%，其中65歲以上第四劑疫苗接種率達到35.4%。

今天無特殊死亡與重症個案，國內12歲以下兒童重症累計206例，包括腦炎31例，肺炎22例，心肌炎1例、敗血症3例，哮吼10例，家中死亡7例，MIS-C129例，共病3例，所有兒童重症其中31例死亡。

今天是連假第三天，莊人祥表示，可能因為節日的關係，又是連假，個案數可能因此受到影響，今天確診數這幾天唯一下降的一天，明天（周一）可能也會下降，但是否代表疫情降溫，需要再觀察。

不過莊人祥也提醒，Omicron沒有症狀也篩不太出來，民眾收下返工後，若有症狀可以快篩，尤其若有接觸到相關確診個案，有症狀就可以提高警覺篩檢。