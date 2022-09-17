莫德納次世代疫苗昨晚抵台，食藥署正進行檢驗封緘。（食藥署提供／林周義台北傳真）

貨機停靠機坪後地勤人員卸下裝載疫苗的貨盤。（范揚光攝）

首批80.4萬劑次世代疫苗昨晚抵台，預計9月24日配送，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。食藥署今公布疫苗照，透露目前正進行檢驗封緘工作。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，明日晚間約11點半，還會有一批疫苗到貨。

指揮官王必勝昨日表示，此次進口的次世代疫苗是全新且有效的疫苗，對原始株、BA.2、BA.5都有很好的保護力，日本、新加坡分別於本周一、三通過緊急使用授權（EUA）。該批疫苗預計下周六起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，本批效期至明年3月29日。

我國已於去年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，若加上昨日到貨的疫苗，目前共有1044萬劑到貨。

指揮中心發言人莊人祥今日表示，明天還有1批次世代疫苗到貨，數量約有80萬劑。王必勝進一步透露，抵台的時間點約將落在晚上11點30分。