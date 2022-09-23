中央流行疫情指揮中心昨宣布29日起兩階段邊境解封，但國內口罩令至少持續到年底。外界關心，是否代表指揮中心預計明年退場？指揮官王必勝表示，當疫情趨緩到穩定程度、事情常態化之後，指揮中心就可以退場，但這和口罩令是兩件事，不一定有相關。

指揮中心昨（22）宣布分兩階段開放邊境，29日起恢復66個國家免簽證待遇，入境取消機場唾液PCR、改發每人4劑快篩，並調整每周入境上限6萬人；若疫情穩定下降，最快10月13日取消居家檢疫，入境改為自主防疫「0+7」，並取消長達2年半的「限團令」。

王必勝今出席國民健康署「做自己的健康金牌選手 失智友善微電影發表會」，會前受訪表示，今天本土確診數約是3萬9000多例，病例數連續4天下降，這是好事，但看起來下降幅度較小，會不會反覆是觀察重點。

國內最快在10月13日開放觀光客入境，是否可能讓疫情再度升溫？王必勝表示，邊境管制是怕新的變種病毒，但現在看起來沒有新變種病毒，第二是現在入境確診量佔每日確診數1％以下，即使開放下去，應該對疫情影響不會太大。

旅遊業者關心，是否開放陸港澳入境？王必勝表示，陸委會昨天也有發聲明，針對特定類別開放，包括人道探親、商務履約等，但目前未開放旅遊團。

隨著0+7即將上路，防疫旅館也將陸續退場，有防疫旅館業者反映準備時間太短，至少需要3到6個月。王必勝表示，如果完全退場，可能需要時間會長一點，但開放不可能一直等，所以一面開放、一面對政策做中期規畫；會盡快和交通部討論，要先知道哪些人會使用、在什麼地方留多少、如何輔導，會和交通部盡快討論細節。

指揮中心昨宣布最快10月13日開放入境0+7，但王必勝曾表示「10月上旬機會不大」，遭質疑說法不一。王必勝回應，因為疫情是不確定因素，一邊看疫情發展一邊訂定政策，日期不容易估，之前說10月上旬機會小，現在預定是10月13日，沒有反覆不一的問題。

至於入境0+7上路後，確診者居家照護7+7和同住家人隔離3+4，是否同步調整？王必勝表示，目前沒有同步，因為這和邊境開放是另一件事，並沒有一定要同步實施，但一直有在討論同住家人隔離的部分，至於確診者7+7又是更後面，目前還沒討論到。