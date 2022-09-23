日本預計10月開放觀光，但國內接種高端的民眾恐受阻。國民黨立委蔣萬安批評，國人打高端疫苗反而去日本不方便，衛福部前部長陳時中要負很大的責任。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，日本近期邊境開放腳步很快，建議民眾再觀察，該國是否進一步取消疫苗相關規定。

根據日本現行規定，入境者需接種3劑疫苗，或是提供入境前72小時內PCR陰性證明，但日本認可的疫苗廠牌未包含高端。換言之，接種高端的民眾，赴日前仍需自費數千元做PCR檢驗。

王必勝表示，由於日本目前未將高端列入核可範圍，另一種方式就是提供PCR證明，確實會有自費的問題。但他接著表示，日本邊境管理措施近期變化很快，開放速度腳步很快，「我們也在觀察是否進一步取消疫苗相關限制」。

指揮中心去年11月曾公告，已接種1劑或2劑高端疫苗的民眾，如因入境他國須提交疫苗接種證明，可持相關證明文件至國內醫療院所補接種他牌疫苗。但指揮中心發言人莊人祥說明，針對美國等「沒有接種就不能入境」的國家，才開放補打。

王必勝補充，該作法僅限「沒有別條路」的情況；至於接種高端的民眾需多花數千元自費PCR的情形，他巧妙表示「可以再觀察」。