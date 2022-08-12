屏東FUN暑假夏日狂歡祭自上月30日開幕後，至今吸引逾60萬人次入園，活動也精彩連連，縣府將於13、14日安排紙風車兒童劇團等表演。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東FUN暑假夏日狂歡祭自上月30日開幕後，至今吸引逾60萬人次入園，活動也精彩連連，縣府將於13、14日安排紙風車兒童劇團等表演。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東FUN暑假夏日狂歡祭自上月30日開幕後，至今吸引逾60萬人次入園，活動也精彩連連，縣府將於13、14日安排紙風車兒童劇團、中東民俗舞團及旋轉舞團、「空空把」西非擊鼓樂團、屏東戰隊熱舞等表演，展現不同夏日風情。

屏縣府指出，13日將安排中東民俗舞團、「空空把」西非擊鼓樂團及屏東戰隊演出，「空空把」西非擊鼓樂團成立於2008年，「空空把」在西非是大自然的意思，演奏的歌曲都來自西非，透過非洲鼓的節奏、非洲樂曲的吟唱、以及非洲舞的律動，讓觀賞民眾彷彿身處非洲。

而由屏東各地愛跳舞的學子組成的「屏東戰隊」，擁有多種舞風，他們將用熱情、用活力跳出舞蹈力量，並在仲夏的屏東舞力全開；中東民俗舞團則帶來異國風情的舞蹈，讓遊客在熱情的南國享受不一樣的夏日風情。

至於14日登場的是最受大小朋友歡迎的台灣兒童戲劇夢工廠紙風車劇團，劇團將演出精彩好戲「蕃薯森林奇遇記」，團員說，故事角色串連了中西童話，演員運用肢體搭配各種材質的布，帶給觀眾不同的舞台空間概念。

縣府透露，當天還有令人目眩神迷的幻象八字環特技表演，以及年輕人喜歡的情歌樂團，將滿足不同年齡層的群眾，此外還有大小朋友都期待的熱鬧踩街演出，活動堪稱精彩連連，讓今年夏天不無聊。

縣府表示，在東港大鵬灣國際休閒特區舉辦的屏東夏日狂歡祭，活動為期37天，天天都有大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，免費開放、玩免驚，周六、日還會邀請知名表演團體及藝人演唱，自7月30日開幕至今，入園已突破60萬人次。