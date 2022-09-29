在製藥族群帶領下，日經指數29日從前個交易日近3個月低點反彈，收漲248.07點或0.95%，來到26,422.05點。同時，東證也漲13.65點或0.74%，收在1,868.8點。

SMBC日興證券認為，日經上漲主要受到美股收紅影響，同時，這也是被英國央行將大規模購買公債，穩定金融市場所激勵。

權值股中，迅銷收漲2.17%，軟銀也漲1.88%。另外，摩托車製造業者山葉漲6.24%，線上購物平台樂天也漲漲6.09%。

因為與美國同業Biogen合力開發的阿茲海默症治療藥物試驗傳佳音，故藥廠衛采已連續兩個交易日都是以漲停作收，累計漲幅逼近3成左右。

製藥類股表現最好，上漲3.1%。其中，鹽野義製藥漲5.1%，中外製藥漲4.31%，第一三共也漲2.26%。

日本海運3傑出師不利，日本郵船大跌15.82%，商船三井大跌13.02%，川崎汽船也跌6.74%。根據正式統計，截至22日當周數據，外資已連續兩周大賣日股6,754.8億日圓，約46.7億美元。