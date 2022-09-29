大陸國務院聯防聯控機制29日召開新聞發布會，關於十一連假期間疫情防控，大陸疾控局傳防司長雷正龍表示，將在核酸檢測、流調和轉運、集中隔離、民生物資就醫保障等四個環節，做好精準防控。具體包括採取集中或居家隔離時，不得採取外鎖門方式。

雷正龍稱，提出要求的環節有：

一是在核酸檢測環節。

要求各地合理組織安排群眾核酸檢查，避免人群聚集、聊天。群眾參加核酸檢測時，要注意做好個人防護，保持一米線，佩戴好口罩，做好手衛生。各地還要合理安排樣品的轉運車輛，承擔轉運任務期間，不得用於其他用途。

二是在流調和轉運環節。

要求各地要加強現場面對面流調，流調人員也要做好個人防護，科學精準判定密切接觸者、密接的密接、涉疫場所暴露人員等風險人員。加強轉運車輛日常檢查和安全維護，提高司乘人員的安全意識，杜絕駕駛員疲勞駕駛，確保轉運安全。

三是在集中隔離環節。

集中隔離場所的基礎設施應該符合國家現行的建築安全、消防安全、抗震防災等標準要求，嚴格規範隔離點管理，嚴防交叉感染。對經評估不適合集中隔離的特殊人群，可以採取居家隔離措施，對不宜單人單間隔離的，要指定合適人員進行陪護。採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。

四是生活物資供應、就醫保障等環節。

疫情發生後，各地要科學精準畫定風險區域動態調整，嚴格按規定落實管理要求，明確專門的人員隊伍負責居民基本生活物資供應，特別要嚴防食品安全事件發生。要指定專門醫療機構為高、中風險區居民提供就醫服務，為特殊人群提供就醫便利。