「賽車教父」廖老大因把懷孕員工降薪、調職，被爆涉及歧視，勞工局介入後開罰20萬。前天（27日）廖老大再開直播回應此風波，掀起熱議。律師呂秋遠今（29日）發文暗批廖老大，並道出台灣孕婦在職場的心聲，不少網友感到心有戚戚焉。

廖老大27日在直播中表示，因擔心員工若懷孕會無法從事較有危險性的工作，面試時會特別過濾，但被勞工局否決；再來，廖老大不懂若未來又有員工懷孕，該如何協議才不會再被罰20萬，請求勞工局高層直接到公司找他面談。

呂秋遠29日在臉書發長文寫道：「在職場，懷孕的歧視，多到可怕。表面上法律保障了懷孕員工的權益，但是有些老闆會以族繁不及備載的方式，讓這位員工知難而退」；呂秋遠列舉多個孕婦員工遇到不公的情境，再酸：「如果照付這個員工的薪水，但是她會請假、工作效率會比較差一點而已，你公司就會倒閉嗎？遵守法律會讓你的公司倒閉？公司這麼脆弱，要不要打包收一收比較好？」

呂秋遠不禁為女性發聲：「我就問，到底女人懷孕招誰惹誰？」並列舉已婚女子在職場、家庭可能會面臨到的危機，假如想爭取應有的權益，還會被別人說是為了爽爽過，故意鑽法律漏洞。

呂秋遠最後下了結論：「等到台灣女人越來越為自己著想以後，少子化的議題會逐漸消失，轉變成無子化就好，因為她們越來越相信，不婚不生，快樂一生。少子化？連明文規定的法律，都可以被認為太理想化，這麽多的歧視，到底誰要生啦？ 」

許多網友紛紛留言感嘆：「麗絲完全說出女性的心聲」、「生小孩要花多大的勇氣在台灣」、「有些職場真的對孕婦很不友善」、「不用懷孕就會先被標籤囉，只要妳是適婚、生育年齡，求職面試就會被問，最近有要結婚嗎？有規劃要生小孩嗎？」