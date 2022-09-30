烏克蘭地方首長今天表示，俄羅斯發射飛彈擊中烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）附近載運平民的車隊，造成至少23人死亡，28人受傷。

目擊者告訴路透社，看到約12具屍體，其中4具在車裡，並表示飛彈在事發地點的汽車商場附近地上留下巨大坑洞。

札波羅熱州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在通訊軟體Telegram發文說，「目前為止有23人身亡，28人受傷，全是平民」。

他表示，俄軍瞄準的人道車隊正要駛往被俄國占領的領土，去接親屬到安全地點。他並貼出車輛被燒焦，屍體橫陳在路上的照片。他稱救援人員已趕到現場。

巨大衝擊令空中大量塵土飛揚，車輛插滿彈片，車窗都被震碎。受波及的大多是汽車，還有3輛貨車都被炸飛。

車內塞滿乘客的物品、毯子和行李箱。在一輛黃色汽車裡，駕駛的屍體倒向乘客座位，左手還搭在方向盤上。

俄國方面並未立即承認發射飛彈。