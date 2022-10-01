受副熱帶高壓籠罩，氣象專家吳德榮表示，今起到下周二各地晴朗穩定，高溫35度，其中明天至下周二是秋老虎最盛期高溫飆37度，下周三入秋首波東北季風報到，也就是順著北方高壓通過時影響的風場，其帶來的大範圍冷空氣，北台灣轉濕涼，白天降溫至25度，與前一天37度相比，驟降12度，低溫在24度，下周四、五受東北季風影響，大台北、東半部有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日至下周二（1至4日），中層大氣為副熱帶高壓籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星降雨機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線過量及危險級。今北部氣溫22至36度，中部23至36度，南部23至37度，東部21至35度。明日至下周二（2至4日）為秋老虎最盛期，將有更多地區的最高溫被推升至37度左右，應注意。

吳德榮說， 下周三（5日）清晨至上午，東北季風漸增強，而目前氣象局最新定義，東北季風為順著北方高壓通過時影響的風場，其帶來的大範圍的冷空氣，北台灣雲量漸增，轉有局部雨，氣溫漸降，北台轉濕涼；白天氣溫下降幅度較大，約在25、26度，低溫24度；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。下周四（6日）大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台灣較涼，其他地區氣溫略降。下周五（7日）水氣略減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

颱風方面，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第18號颱風「洛克」，在日本南方海面向東北東前進，逐漸變性中，對台無影響。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來一周西北太平洋並無其他熱帶擾動發展的跡象，已脫離活躍期。