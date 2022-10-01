精英電腦(2331)第二階段改革「石頭變鑽石」加速推進，為落實集團之組織重組及專業分工， 百分之百持股之子公司「精強科技股份有限公司」訂於 10 月 1 日分割成立，承接精英集團旗下 工業電腦及車用電子相關事業部門，營業價值計資本額新台幣1.5億元。

精強科技董事長由精英董事長鍾依文兼任，總經理為鄭明輝，精強期透過集團於全球服務網路與業務佈局優勢，聚焦於垂直產業應用，發展利基型產品、提供產業應用解決方案，創造更高商業運營的效益與價值;並強化內外資源整合，深化垂直應用市場能力，以期提昇整體營運績效及市場競爭力;預期精強科技在分割後的整體營運績效將更優於分割前。

對於精強成立，董事長鍾依文也給予高度期許，「台灣在全球工業電腦產業居領導地位，期望精 強科技掌握兩大優勢:擁有完整工業電腦產業發展經驗、全球完整通路佈局之下，可以彎道超 車，在 5 年內晉升台灣工業電腦前段班。」

在持續推動組織轉型之下，精英集團第一階段「石頭擠出水-厚植實力」已交出亮眼成績。第二 階段為落實集團之組織分工展開組織調整，獨立成立的精強科技為精英電腦 100%持股之子公 司，且分割而持有精強科技之股權金額與精英電腦分割之營業價值相等，相關業務營運也均正 常運作，精英電腦原有股東權益將不受影響。