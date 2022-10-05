北市大同區角頭「威震集團」董事長吳明達，日前遭檢警查出涉嫌買凶狙殺芳明館大哥失敗，後又找槍手掃射芳明館據點，台北地檢署8天前才依預備殺人罪起訴他，但檢警另查出吳涉及網路博奕及地下洗錢，4日再度在某三溫暖拘提吳明達，警方預計今天依賭博、洗錢等罪將吳移送台北地檢署。據了解，由於吳涉案金額龐大，因此檢方複訊後，不排除諭知他以重金交保等強制處分。

檢警查出，吳明達因千萬債務糾紛，4月時找人持衝鋒槍，掃射芳明館據點「原生企業」，另又花500萬找槍手，想要狙殺芳明館老大黃清源，但梁、張兩名槍手卻倒戈投向黃，還交待吳買凶的過程。

檢警經循線追查，6月時同步逮捕吳在內的11嫌，但吳矢口否認買凶，強調他都在做公益活動，訊後以100萬元交保。雖然吳否認，但台北地檢署仍於9月27日依預備殺人罪起訴吳及槍手共5人。

但檢警事後追查，發現吳的集團另涉及網路賭博及地下匯對等不法情事，嚴重影響金融秩序，4日再度發動搜索，並在大同區三溫暖逮捕吳嫌，全案擴大偵辦中。警方預計今天將依賭博、洗錢等罪將吳移送北檢偵辦。