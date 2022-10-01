歷年由北北基桃輪流舉辦的眷村文化節，今年交由新北市主辦，不過相較往年台北市、新北市、基隆市以及桃園市的首長皆會齊聚一堂，今(1)日活動當天僅有台北市長柯文哲與東道主新北市長侯友宜出席，基隆以及桃園皆派出副市長代打；對此侯友宜表示，今天他跟柯市長出席，而基隆、桃園則派副市長來，但不管怎麼樣，大家都重視這塊土地，不過柯文哲則直批，「有選舉就不來，多奇怪」。

侯友宜表示，北北基桃辦的眷村文化節從2019年起，到現在已經變成一個大家共同舉辦的活動，最重的是感恩過去的所有的我們保家衛國的所有的眷村兄弟姊妹們、阿姨、伯伯、叔叔，這一段歷史的記憶我們不能忘，捍衛中華民國、保護台灣這塊土地，我們一定很堅持而且永遠懷念。

他說，自己跟柯市長、2位副市長同聚在一起，最重要是把工作做好最重要，好好如何的維護整個眷村文化的延續性，以及謝謝他們這麼多年來不管823砲戰、在保衛中華民國所立下汗馬功勞，永遠感恩才是最重要的。

不過柯文哲對此則是火力全開，他說，本來就是北北基桃這四個城市大家共同去做眷村文化的保存跟推廣，「我覺得國家的事、社會的事該怎麼做就怎麼做」，不能說沒有選舉就來，有選舉就不來，多奇怪。

不過被問及侯友宜今天將去台北市輔選，被外界視為藍營的領頭羊，而柯文哲至周末也回防台北、新北大本營，鞏固拉抬雙北的小雞聲量，兩人是否有較勁的感覺時，雙方都說「沒有」。

侯友宜表示，我們團隊只要有志一同、團結在一起好好做事，不管在哪個地方，只要他有能力的話，都是並肩作戰、守護我們國家，然後好好的做事情，讓這塊土地未來會更好。

柯文哲則說，輔選行程有時候在北部有時候在中部、南部，「與其問我還不如去問我的幕僚」。