北港溪溫泉協會邀請網紅，透過網路影響力，增加北港溪溫泉旅遊軸線曝光度。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

北港溪溫泉嘉年華1日在泰雅渡假村登場，1日下午兩時前免費入園泡湯，除了LOADING STORY樂團、歌手呂尊揚等表演，還有人氣網紅蕭芷渲Iris（閃亮亮）、小優、蘇偉Shine等人與粉絲互動，吸引大批遊客造訪。南投縣府秘書長洪瑞智和縣內溫泉業者等人一起點燃竹筒炮，宣告溫泉季開鑼。

洪瑞智表示，時序進入秋冬正是泡湯好時節，北港溪溫泉區位在國姓和仁愛之間，溫泉水質是弱鹼碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」，無色無味泡起來相當舒服，加上當地豐富的客家與原住民文化，以及咖啡等優質農特產，是一趟值得體驗的優質輕旅行。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，北港溪溫泉脈源來自合歡山，與紅香、瑞岩同泉脈，都是弱鹼性碳酸氫納泉，這次邀請網紅，就是希望透過網路影響力，增加北港溪溫泉旅遊軸線曝光度，帶動觀光發展。

遊客指出，為了免費入園泡湯，以及看看他最愛的正妹網紅閃亮亮，他們一群朋友一早就抵達泰雅度假村，不僅有好逛、好玩的市集，不費吹灰之力就能品嚐多家知名莊園的咖啡，預計明天到鄰近的懷舊水車、三級古蹟糯米橋等地走走，感受北港溪溫泉在地樸實的風土民情。