新北市長侯友宜選舉辦公室今舉行記者會指出，過去3個月民進黨新北市長參選人林佳龍多項政策抄襲，今早林佳龍回應，這種說法真的是笑話，他有很多創新的政策，並反批侯友宜團隊弄很多名詞但沒有內容。

林佳龍說，說他政見抄襲真的是笑話，他被指為「政策控」，從過去台中市長到交通部長，有很多創新政策。

林佳龍反控，侯友宜團隊弄很多名詞但沒有內容，自己反而有政策內容，大家可以去比較，也是幫他宣傳，「捷運他們是輕軌是走平面，我們是串連溪南到溪北主幹線的中運量捷運，範圍、規模、技術規模差這麼多，地基也都不一樣」。

林佳龍提到，先前說借不到場地的問題，指的是板橋第一運動場前的廣場，很多時段都被別人借走，但市府不說是哪些單位來借，資訊不透明，雖然市府說有第二運動場或其他的場地，但那不是他們的首選。

林佳龍表示，從10月開始好的場地，他們競辦同仁都找過，選舉就是全台熱熱鬧鬧來辦喜事，但侯友宜團隊卻找理由不願意出借，這是政治人物的服務，不是施捨的權利。