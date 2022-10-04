中華羽協理事長張國祚（右5）、中華奧會副主席陳士魁（右4）出席2022年國高中小羽球基層獎助表揚典禮。（陳筱琳攝）

寶島羽球好手們努力在國際賽事發光發熱，近日頻傳回佳績，台電女子羽球隊宋碩芸在加拿大公開賽4強賽擊敗了西班牙名將馬琳（Caroline Marin），最終以亞軍作收，中租企業混雙組合葉宏蔚／李佳馨也在同一站賽事勇奪混雙冠軍，而這些國手們都是從小接觸羽球、一路成長為獨當一面的大將，中華隊民國羽球協會持續攜手企業，投入資源培養更多羽球人才，推動國高中小羽球基層獎助計畫，4日舉辦表揚典禮，鼓勵績優學校及教練。

包括羽球女單好手許玟琪、男雙好手盧敬堯與楊博涵也受邀出席，勉勵小球員一起朝夢想努力實踐，中華羽協理事長張國祚、中華奧會副主席陳士魁、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠、和泰興業大金空調總經理林鴻志致贈獎狀及禮品，張國祚表示，台灣羽球選手近期國際賽成績亮眼，羽協和球迷與有榮焉，期待選手繼續在賽場上發揮實力，更多企業一同加入深耕基層，，讓獎助計畫擴及更多基層與偏鄉學校。

陳士魁提到，選手運動生涯不長、培養艱辛，需要更多支持愛護，有基層培育更多未來好手，在國際賽層能持續維持競爭力，在2020東京奧運終於等到台灣羽球史上奧運首金，也期許2024巴黎奧運可以有更多金牌誕生。

許玟琪、盧敬堯、楊博涵以學長姐身份到場分享經驗，許玟琪表示，自己從小二、小三開始愛上羽球，雖然訓練過程辛苦，但在球場努力發揮就能獲得成長，不管遇到什麼挑戰就去嘗試，一定會找到出口；盧敬堯則建議小球員們努力扎實基本功，對未來投入賽事舞台會有幫助，楊博涵則是半開玩笑說：「多聽爸媽的話，早點睡、多喝牛奶，讓自己長高點，增加球場上的身材優勢。」