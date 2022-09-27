高雄市消防局。（洪靖宜攝）

高雄市消防局近幾年宣導住戶加裝住宅用警報器，在城中城大火事件後更是加強力度，加上近年來不少民間企業、團體響應捐贈，目前高雄住警器設置率已達96％以上。不過，近期卻有基層質疑「安裝住警器還比救災較重要？」，甚至每日還要排4個時段去掃街安裝，引起「住警器之亂」。針對基層消防員反彈，消防局說，現在已改變做法，統一由里長發放。

高雄市消防局加強力度推裝設住警器，加上民間單位大量捐贈，以及自行採購協助安裝宣導下，高雄住警器設置率從去年約68％，至今已達到約96％。不過，近期疑似為了衝高住警器裝設率，又加上上個月楠梓發生2死火警及後來的鳳山電池行火警2死意外，就有高雄市消防員在社群上抱怨，為此都被派出去安裝住警器，甚至發送的設計通知單上印有QRcode讓民眾線上申請，還可以要求特定時間消防員到府安裝，甚至每天要排4個時段，2人1組，1次2小時去掃街安裝。

「根本是本末倒置！」就有基層消防員說，安裝住警器立意良善，不過為了安裝導致隊員們都為了達標忙碌，消防員還有很多勤務要執行。也有人說，雖然局沒有規定各隊要如何執行，但大家為了達成目標，確實都投入人力，但就怕需救災救護的突發狀況發生該怎麼辦。

對此，高雄市消防局坦言確實有「加強力度」，只是希望能盡早讓住警器送到民眾家中，但強調「沒有」設立安裝目標，且是在不影響救災勤務下，配合或是調整勤務，每個分隊編排方式也都不同，在基層勤務加重的質疑聲浪出來後也緊急調整。

消防局說，在這個月15日已由局長王志平親自拜訪民政局，19至21日辦理高雄市38區里長說明會，並從21日起全面改由里長進行發放作業。不過，這也變成要由各隊得持續與里長聯繫，了解各里安裝進度。