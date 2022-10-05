日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん），擁有甜美外貌和I級火辣身材，被網友封為「東洋乳神」，加上曾是偶像團體「假面女子」的成員，讓她的人氣始終居高不下，平時除了透過社群平台分享工作與日常之外，也常曬出養眼照造福廣大粉絲群，近日更是曬出由下而上的邪惡視角照，一對I級車頭燈直接溢出，讓所有人看得血脈賁張。

天木純在instagram曬出火辣養眼照，只見她身穿比基尼，Q彈雪白肌膚全被看光，接著用迷濛眼神盯著下方鏡頭，讓人著實想入非非，而「由下而上」的視角只見一對包不住的I級車頭燈，直接溢出大半截，她則以日文漢字寫下：「很強大」，讓所有人眼睛大吃冰淇淋，短短時間就吸引上萬人按讚。

天木純日前在Instagram發出一則影片，影片中她穿著低胸黑色連衣裙，胸口直接開出一個大洞，一對傲人雙峰和深邃事業線清晰可見，而她也跟上潮流大跳韓劇《非常律師禹英禑》內「禹英禑打招呼舞」，只見I級雙球隨著節拍上下晃動，震撼畫面讓網友看得目不轉睛。