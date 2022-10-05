香蕉研究所仿造薯條研發青蕉條，盼能有助消費Ｂ級蕉。（林和生攝）

南國入秋氣候仍舊炎熱，不僅加速香蕉黃熟，也讓次級蕉數量增加，上月造成產地跌價，農糧署獲悉後，配合民間啟動去化；長期投入產業研究的香蕉研究所隨即加快研發腳步，以不同熟度青蕉作為食材，發展出青蕉條與蘿蔔糕，試賣期間獲得熱烈回響。

香蕉研究所所長邱祝櫻表示，香蕉入菜並非憑空而來，據統計，全球香蕉產量約1.2億公噸，其中有25％就是用來煮食；且青蕉富含抗性澱粉及膳食纖維，澱粉熱量不易被人體吸收，還能幫助增加腸胃蠕動，減少熱量攝取，有助控制體重。

研發目標鎖定平民美食，蘿蔔糕第一階段便雀屏中選，先由所內擅長料理的員工以在來米與青蕉澱粉加熱融合，做出的產品令人驚艷，確定研發方向後，找到北部食品加工廠，開始進行量產。

邱祝櫻說，正當她要從產地宅配青蕉北上，業者認為麻煩，買了市面上香蕉當作原料，首批產品全因過甜而失敗；她笑說，香蕉熟度共分7級，成熟與否須搭配料理方式，這樣的黃金比例研發人員最清楚，最終還是選用所內生產具有產銷履歷青蕉，才順利產出青蕉蘿蔔糕。

除此之外，蕉研所仿造薯條研發青蕉條，口感介於馬鈴薯與地瓜間，有淡淡甜味且容易吞嚥，老少咸宜。兩項新品上周於旗山糖廠試賣，吸引民眾搶購，意外熱銷。

除了成功研發青蕉蘿蔔糕、青蕉條，還包括香蕉沙琪瑪、脆片、果乾及茶包等產品。邱祝櫻表示，若能成功將青蕉入菜，有助處理大量Ｂ級蕉的消費，如此一來Ａ級蕉產地價格便相對平穩，有助整個產業發展。