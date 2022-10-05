競選連任的台東縣長饒慶鈴，5日發表青年政見，多位青年代表到場力挺。（莊哲權攝）

競選連任的台東縣長饒慶鈴，5日發表青年政見，多位青年代表到場力挺。（莊哲權攝）

競選連任的台東縣長饒慶鈴，今天發表青年政見，多位青年代表到場力挺，她強調，青年政策不能只有單一角度，而必須從招商、就業、協助創業、培育人才、甚至是成家育兒等面向，提供全方位青年輔導及服務。

饒慶鈴發表青年政見，包括威豪健身事業董事長陳俊宏，「環山雅築」老闆楊文廣，街舞比賽冠軍蔡仁豪等多位青年代表到場力挺，饒慶鈴說，這4年來以「開放、整合、創新」的觀念帶領縣府團隊，正所謂1＋1大於2，青年政策就是最好典範。

饒慶鈴提到，關於對手提出設立「青年局」，台東縣政府受限於地方行政機關組織準則，若要成立青年局，勢必裁撤或整併局處，應該要提出具體可行的方案及青年政策，而非淪為口號。對於青年的關心，早已融入各局處，讓縣府「局局都是青年局、處處都是青年處」。

延續4年成績，饒慶鈴提出「綻放青年---開放整合創新的青年政策」，包括持續招商、創造就業機會、創業一條龍、生育補助、多人才培育，在青年發展事務委員會方面推動產業發展、文化共好、公共參與3大面向，並促進公共參與、落實青創關懷、提供建言平台、開拓國際視野、增進多元發展。

威豪健身事業董事長陳俊宏說，4年前饒縣長跟他講了一段話：「你要給台東人一個安全的環境，學習怎麼運動。」這幾句話開啟了他開辦健身房的想法，現正積極籌設3館，不僅創造了許多就業機會，也培養了很多年輕人。他十分感謝饒縣長的遠見，也讓他有機會參與了縣府綜合運動中心的討論與規畫。