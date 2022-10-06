國民黨6日舉行記者會，文傳會主委洪孟楷指民進黨要調查張善政、高虹安，國科會、交通部不調查陳吉仲。（陳君瑋攝）

農委會主委陳吉仲過往政府委託研究計畫報告，再遭爆涉抄襲。繼農委會、科技部研究計畫後，國民黨今點名陳2008年間承攬氣象局兩項共544萬研究計畫，報告不只大量抄襲期刊論文，連自己學生的碩士論文都抄，「恥度超越陳明通」。

國民黨文傳會主委洪孟楷揶揄，陳吉仲所寫氣象局「台灣與東亞地區之月、季定量降水估計技術研發與應用」研究計畫報告僅60幾頁，內容卻與指導學生的碩士論文高度重疊，陳當時怎麼寫這篇文章？還是這個研究報告根本不是陳寫的？

洪孟楷質疑，陳吉仲對自己研究報告涉抄襲，是否逃避可恥且沒用？報告抄自己學生碩論，是否誠信比主委重要？有關政府單位用嚴苛眼光看國民黨桃園市長參選人張善政與民眾黨立委高虹安，就應以一樣標準檢視陳，不要看顏色辦案。

洪孟楷表示，文傳會將具名向有關單位檢舉陳吉仲承攬政府出資的研究計畫報告涉抄襲，要求相關單位出面說明；此外，也號召全國民眾遍地檢舉，檢舉信已上傳至自國民黨臉書開放全民下載使用，簽名就可以寄給交通部政風處與氣象局。

國民黨上午辦記者會續打陳吉仲承攬政府出資研究案報告涉抄襲問題，台北市議員徐巧芯表示，陳執筆、氣象局2008年出資254.7萬元的「中長期定量降水估計技術之研發與應用」報告，大幅抄4篇期刊文章「新瓶裝舊酒」，抄襲比達87％。

被抄文為「農民與農離年金給付實施之對台灣農結構業改善之評估」、「WTO農業談判有關市場開放議題對台灣稻米產業衝擊之模擬評估」、「台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估」、「聖嬰現象對台灣氣候與稻米產出之影響之估計」。

徐巧芯說，陳吉仲該篇報告「一魚兩吃」，再拿過去著作填充至新研究計畫內容，若以民進黨檢視張善政、高虹安標準，稱自我抄襲也是抄襲，陳吉仲難道不是更嚴重的抄襲？農委會不敢查陳，氣象局也不敢？

徐巧芯也提到，陳吉仲另一篇也由氣象局2008年出資289.3萬元的「台灣與東亞地區之月、季定量降水估計技術研發與應用」研究報告，則是抄襲指導學生的碩士論文「桃竹苗地區水資源經濟模型之建立與應用」、抄襲比例高達88.9％。

徐巧芯揶揄，國安局長陳明通是幫學生抄論文，陳吉仲卻疑似抄學生論文，「恥度超越陳明通」，陳吉仲指導學生論文後，再把論文內容變成老師的研究計畫內容，比陳明通還誇張。

國民黨桃園市議員參選人謝克洋說，含氣象局兩篇研究報告在內，陳吉仲已被揭發有5篇由政府出資的研究報告涉抄襲，獲得計畫經費770萬元，被抄襲受害人達32人，交通部、國科會應勿枉勿縱，陳也應將政府出資的計畫經費還給人民。