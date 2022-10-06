隨著鷹派立場席捲全球央行，致力打擊通膨的政策趨向也讓全球經濟面臨衰退的風險。不確性增加也帶來全球金融市場的動盪。渣打銀行今舉行4Q展望記者者會，渣打銀估：未來6-12個月，美元走勢可能觸頂後逆轉。

渣打銀財富管理團隊仱提出3D投資策略，建議投資人採用三管齊下的方法來應對持續升息以及經濟衰退疑慮：1) 降低配置風險 (De-risk)：短期提高現金部位進行風險管理，並且重新平衡到投資等級公司債券與部分被嚴重低估的股票部位；2)多元化投資 (Diversify) ：轉向高品質收益型資產，例如美元計價投資級公司債券；3)增加對其他收入資產 (Dividend)的持有，包括高配息股票。

在利差以及避險因素的雙重支持下，渣打銀行財富管理團隊預測短期美元的強勁走勢將持續，美元指數第四季甚至有機會達到116.5-117.0的區間。再加上全球經濟衰退的風險不斷攀升，各種風險性資產的波動加大，美元順勢成為資金最終的避風港。

同時，美元走強不僅是金融市場波動的結果，另一方面也是造成市場波動的主要因素之一。歷史資料顯示，美元走強不僅牽動美國金融條件收緊，更讓美國以外地區（特別是新興市場）面臨資金外流、匯率貶值，進而引發輸入性通膨、帶動美元計價的債務遭逢償債風險。

不過，渣打銀行財富管理團隊認為，未來6-12個月內美元走勢可能在觸頂之後出現逆轉的機會，主要原因可能來自於全球通膨逐漸回落讓聯準會升息循環進入尾聲、中國大陸取消防疫清零政策，以及烏俄戰事以某種形式打破目前的僵局。

至於日圓方面，由於美日利差持續擴大，日圓匯率恐易升難跌，推動市場持續測試1美元兌換146-147日圓的區間。不過，日本央行開始進場干預，加上油價下跌以及日圓空頭部位過高可能出現逆轉，日圓匯率也有機會回到接近140-141附近震盪；人民幣：美中貨幣政策分歧在短期內讓人民幣帶來上行壓力，1美元兌換7.2人民幣可能是關鍵阻力，但隨著2023年中國經濟成長有機會觸底反彈，人民幣可望回升至7.0附近的價位。