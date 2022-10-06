去年東京奧運銀牌得主楊勇緯，今日在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽男子60公斤級賽事連過三關，尤其是8強賽與哈薩克好手鏖戰至黃金驟死賽，楊勇緯憑藉一記過肩摔驚險獲勝，可惜四強賽再次不敵東京奧運金牌日本名將高藤直壽，只能爭奪銅牌。

楊勇緯在6月的烏蘭巴托大滿貫賽，金牌戰敗給兩度勇奪世錦賽銅牌的日本好手永山龍樹，銀牌作收；8月在亞錦賽4強戰又輸給了南韓選手金源鎮，最後僅獲銅牌。

這次世錦賽同樣是2024巴黎奧運積分賽，首戰輪空，32強賽面對英國選手霍爾，即便一開始就被對手攻擊得分，但楊勇緯在剩下1分23秒憑藉拿手三角固定術絕技壓制對手獲勝。

16強賽迎戰蒙古選手伊卡泰萬，兩人在烏蘭巴托大獎賽與亞錦賽都交手過，楊勇緯依舊靠著「一本」跨進八強門檻。

身為賽會頭號種子的楊勇緯，8強賽遭遇的哈薩克選手斯梅托夫是2016年里約奧運銀牌、東京奧運銅牌，兩人實力相當，正規賽雙方戰成平手，比賽來到黃金驟死賽，楊勇緯技高一籌，僅開賽34秒楊勇緯就抓住機會以過肩摔贏得重要勝利。

4強賽，楊勇緯再次碰到宿敵、東奧金牌高藤直壽，楊勇緯這次與高藤直壽力拚到最後，無奈最後1秒遭到對手壓制，裁判透過重播畫面判定高藤直壽獲得「半勝」，楊勇緯因而飲恨落敗，無緣報東京奧運之仇。