去年世界羽球錦標賽以非種子奪冠的新加坡男單好手駱建佑，本屆挑戰衛冕，第二輪32強戰面對去年東京奧運黑馬、瓜地馬拉36歲老將柯登（Kevin Cordon），首次交手的兩人大戰3局，駱建佑21比12、11比21、12比21獲勝，晉級16強。

駱建佑去年以非種子身份為新加坡打下世錦賽首面金牌，這一年成績不錯的他今年世錦賽已經是世界排名第8的種子選手，今天（24日）和柯登的對抗，首局前半局雙方仍在試探，因此分數比較接近，柯登10比9超前後，駱建佑靠著連得9分的攻勢取得18比10大幅領先，並順勢先搶一局。

錯過首局的柯登，第2局打得更加積極，幾次質量相當高的殺球漂亮搶分也打出氣勢，2比3小幅落後之後打出連得5分小高潮，就此領先並拿下該局。

經過第2局調整，駱建佑第3局再度重振旗鼓，開局以5比0壓制柯登氣焰，更曾取得12比1絕對優勢，在後頭苦苦追趕的柯登沒能再度發揮魔力，最終駱建佑帶走勝利。