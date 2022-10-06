Enfants Riches Déprimés 2023春夏系列主打單品驚見毛澤東肖像。（摘自品牌 IG）

由概念藝術家Henr Alexanderi Levy創立的時尚品牌Enfants RichesDéprimés，日前於巴黎時裝周上發表2023春夏系列，其中一件印有毛澤東並附上紅底字「大海航行靠舵手」，在IG、推特等社群平台上獲得大量轉發，而微博上也有不少博主轉發然而多數博主都表示「不發表意見」、「最好別發表意見，小心被封號」同時也有網友驚訝「這圖居然發的出來」，不論評價好壞，品牌都成功達到網路宣傳的效果。

Enfants Riches Déprimés 2023春夏系列。（摘自品牌 IG）

Enfants RichesDéprimés（簡稱 ERD）從法文直翻意旨「抑鬱的富二代」，而這也是設計師Henri也的確是名副其實的抑鬱富二代，而他的設計充滿著街頭、龐克文化，有概念藝術背景的他也十分擅長結合藝術與時尚，設計出許多獨特的單品，也因此受到如GD權志龍、小賈斯汀（Justin Bieber）、傑瑞德雷托（Jared Leto）、克里斯小子（ Chris Brown,）以及韓國團體BTS的Jimin等，都經常穿著該牌單品。

ERD 2018的秋季系列中，也有運用毛澤東的語錄製成T恤。（摘自Vogue Runway）

Enfants Riches Déprimés 2023春夏系列。（摘自品牌 IG）

Henri除會從個人成長經歷取得靈感外，他也經常會參考各個國家不同時期的歷史文化，因此此次秀場上出現歷史名人毛澤東也不是件奇怪的事了，事實上在2018秋冬系列當中，就曾出現以黑底紅字寫上「「人民服務，毛澤東」的長袖T恤，這次2023春夏甚至直接把毛澤東肖像附上，也讓不少品牌粉絲表示「我要買！上次人民服務沒買到已是一大遺憾。」

Enfants Riches Déprimés 2023春夏系列。（摘自品牌 IG）

Enfants Riches Déprimés 2023春夏系列。（摘自品牌 IG）

在2023春夏系列中ERD延續品牌的龐克街頭基調，大量運用許多機車皮夾克、皮褲等單品，同時十年前透過以高單價銷售圖形T恤讓品牌發揚光大，深知他那些年輕又富裕的客群喜歡什麼的他，本季單品主打也正是那件印有毛澤東肖像的T恤，而他接受雜誌採訪時透露本季最讓他享受的是「別緻的外表與基本藝術的衝突。」