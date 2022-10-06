金門縣金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區發展協會，參與2022「衛福部社區發展工作金卓越社區」選拔，經過工作小組抵金實地考評，近日揭曉結果，同時榮獲績效組優等獎(最優等級)及獎勵金15萬元，創下金門地區歷年社區參與中央評鑑最優成績。

為了表彰此難能可貴的殊榮，金門縣政府特別於今(6)日縣務會議中先行表揚，由副縣長李增財代表頒獎，下莊社區理事長薛逸璞及青岐社區理事長洪長享前往受獎，並獲得縣府各單位的肯定與祝賀。

金門金湖鎮下莊社區、烈嶼鄉青岐社區，先前經縣府2019年評鑑榮獲金門績優社區優等，並代表參加角逐2022年全國績優社區選拔，近年來兩社區在理事長暨所有理監事、幹部及志工們共同努力下，推動各項關懷據點共餐、長照巷弄、家庭防暴防制等社會福利服務，亦在樂齡、環保、防災、衛生、綠美化等各方面成效卓著，另外亦運用中央及本府各項補助款，及結合其他社會資源辦理各項創新服務，將活動中心有效運用成為各示範點，讓社區居民就近參與及學習，深深有感幸福滿滿，也因為成效良好，連續多年獲得中央及縣府各項認證及評鑑獎項，更成為全台各社區蒞金必定參訪觀摩之績優社區。

今年度兩社區經縣府推薦及輔導參加衛福部選拔，前來評鑑的衛福部長官及委員們對離島中的社區能有如此的表現表示讚許，成為金門縣社區參與選拔同時均榮獲最高獎項優等的歷史佳績(全國績效組最高獎勵優等得獎者僅10社區)，值得全民同慶，更期待兩社區發展協會分享喜悅及推動成果，讓金門其他社區一同學習成長、追求共好，共創宜居幸福生活。

副縣長李增財表示，縣府社會處及各公所近年來結合長榮大學社會力研究發展中心專業團隊，致力推動社區培力工作，在地紮根陪伴社區茁壯成長，讓社區成為就近提供民眾各項福利服務的最有利後盾，並能在中央考核協助社區獲得這前所未有的最佳成績，由衷感謝社會處及公所團隊的共同努力，一起打造更優質美好的金門。