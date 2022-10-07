原能會主委謝曉星遭週刊爆料職場性騷擾、言語霸凌下屬，事發後謝曉星發表聲明駁斥，行政院組調查小組調查。今(7)日舉行立法院院會，謝曉星首度露面表示，爆料都是不實指控，目前已進入調查階段，非常希望調查小組可以把真相調查清楚。

「給各位帶來紛擾，坦白講非常抱歉」，謝曉星出席院會前接受媒體提問，強調報導內容均為不實指控。事情發生後，因考量立院有預算總質詢，怕失焦才發書面聲明。他說，週刊出刊前一晚有致電給他，當晚無法入眠，精神狀況不是很好，希望政院成立的調查小組能把真相調查清楚，靜候調查結果。

有無性騷擾女助理或言語霸凌，謝曉星重申，並沒有用不好的字眼，他談的都是工作，頂多只有領導對一級主管的要求，「對秘書愛護都來不及了，怎麼會這樣？」

日後是否會與女秘書保持距離？謝回應「坦白講，心中非常坦蕩」，他自認絕無逾越該有的份際。至於有沒有「看長相找秘書」，他再次強調，主要還是要看適不適應工作。