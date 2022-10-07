國境逐步漸進解封，激勵觀光股類股指數近日震盪走升。隨著13日入境改採「0+7」免居隔、觀光旅遊團出入境禁令解除，觀光類股今（7）日再獲資金關愛，開高後上漲2.34％至104.57點，早盤維持約1％穩健漲幅，領漲盤面各類股，表現優於大盤。

其中，飯店股受惠國旅及餐飲需求持續、配合國際旅客將逐步回歸，包括力麗店(5364)、海灣(3252)、老爺知(5704)等多檔個股亮燈漲停，其中老爺知觸及51.2元漲停價，改寫上櫃以來新高價，力麗店亦創近4月高點。

而晶華(2707)放量勁揚4.69％至201元，創2019年6月中以來逾3年3個月高點，蓄勢挑戰類股股王瓦城(2729)寶座。六福(2705)飆升7.88％至17.8元、創近3月高點，富野(2736)及亞都麗緻(5703)分別勁揚7.67％、7.07％，華園(2702)上漲4.41％，表現同步強勁。

餐飲股表現同步強勁，受惠尾牙春酒需求復甦，宴會業者御頂(3522)放量直攻漲停、站回票面價，新天地(8940)同步放量飆升7.96％、創逾3月高點。興櫃交易的燒肉雙雄乾杯(1269)與橘焱胡同(2761)雙雙勁揚逾7.6％。

而迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)後市獲外資按讚，近日股價震盪上攻，今日開高後放量飆升9.38％至122.5元，改寫上櫃新高價。六角(2732)同步放量飆升8.33％至136.5元，創去年4月中以來近1年半高點。

旅遊股表現亦強，9月中觸及80.5元新高後半個月急跌近28％的山富(2743)，今日放量飆升8.74％至67.2元，五福(2745)同步勁揚5.75％，鳳凰(5706)最高上漲4.49％、雄獅最高同步勁揚4.47％、一度站回百元關。