美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共開始對我環台軍演。經濟部次長陳正祺接受英國媒體《泰晤士報》採訪表示，經濟部為了因應中共隨時可能的封鎖行動，每個月都會儲備「關鍵物資」並著手盤點。行政院長蘇貞昌今於立法院備詢時表示，如果發生戰爭，政府都有相關的準備，但不適合說太細。

國民黨立委曾銘宗今質詢時關切緊急物資的準備狀況，蘇貞昌表示，戰爭如果各種型態一旦發生，不論是圍或打，台灣都要做好準備，第一是武器，要用來防衛、要攻擊；第二是糧食，要撐得住、守得住，不能挨餓；第三是藥物，不能受傷、疾病。

蘇貞昌說明，如果是要正常生活、生產，相關水電、物資要有的話，要看戰爭的層次，糧食、米一年都沒有問題，天然氣、油不是很長，但若真的發生戰爭，使用狀況就跟平常不同，這個在國安體系都有清楚準備，但有一些細節不適合公開說得太細。

經濟部長王美花也說明，台灣本來應該就要有防衛意識及防衛準備，本來就有在做，經濟部針對民生物資，就應該要做好瞭解。