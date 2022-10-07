中央流行疫情指揮中心決議13日起入境可採「0+7」，觀光局要求導遊及領隊要上課後才能帶團，就有不少領隊及導遊反映搶不到課，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會跟觀光局溝通加開場次，讓願意的導遊及領隊訓媡，恢復帶團能力。