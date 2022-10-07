導遊搶不到講習無法帶團 指揮中心回應了 14:372022/10/07 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不少導遊抱怨，搶不到講習無法帶團。圖為旅客出境的畫面。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心決議13日起入境可採「0+7」，觀光局要求導遊及領隊要上課後才能帶團，就有不少領隊及導遊反映搶不到課，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會跟觀光局溝通加開場次，讓願意的導遊及領隊訓媡，恢復帶團能力。 親家集團砸百億 台灣最大儲能電廠動土 義守大學香港畢業生徒步環台100天 獲校長頒發畢業證書 蘇貞昌批馬英九對台灣沒感情 馬陣營：蘇才不顧台灣人死活 #導遊 #帶團 #領隊 #搶不到 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬籲勿用台灣國慶日挨批 朱立倫：正式名稱是中華民國國慶 11:442022/10/07 政治 社評／中共二十大與台灣的關係 04:102022/10/07 焦點新聞 創電信業先例 台灣大首推60個月5G合約 04:102022/10/07 產業．科技 德僑界爆權勢性騷案 監委申請調查 04:102022/10/07 政治要聞 2022台灣咖啡節登場 張麗善：三天三夜也玩不完 13:482022/10/07 政治 越南茶充台灣茶還得獎 女茶農涉詐欺 04:102022/10/07 社會新聞 著名業者自越南「洗產地」走私107公噸大陸茶葉來台 13:492022/10/07 社會 馬英九籲別用「台灣國慶日」綠委：勿逢台必反 11:562022/10/07 政治 協防有理 莫健：台灣關係法表明封鎖即脅迫 04:102022/10/07 政治要聞 蘇起示警 未來5至10年是中共犯台機會之窗 04:102022/10/07 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。