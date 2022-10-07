新北市新店區寶橋路一處食品工廠，今天下午1時許發生意外，一名57歲林姓女工林在製作餅乾時，右手不慎捲進機器內，警消獲報趕抵，使用砂輪機破壞器材，約20分鐘後脫困，林女右手留下5公分傷口，意識清楚，隨即送往新店耕莘醫院治療，目前並無大礙。