新店食品工廠傳意外 57歲女工右手捲進機器急送醫 15:322022/10/07 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區寶橋路一處食品工廠，今天下午1時許發生意外。（民眾提供／李奇叡新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區寶橋路一處食品工廠，今天下午1時許發生意外，一名57歲林姓女工林在製作餅乾時，右手不慎捲進機器內，警消獲報趕抵，使用砂輪機破壞器材，約20分鐘後脫困，林女右手留下5公分傷口，意識清楚，隨即送往新店耕莘醫院治療，目前並無大礙。 台中石頭燒烤店竄火 店長急疏散嗆傷送醫 影》北市驚傳槍擊案 建設公司董座遭埋伏開槍 大腿中彈送醫 一億機器三合一塑膠廢料回收機 智能 #新店 #意外 #食品工廠 #捲進 #機器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擦窗機器人 一鍵清潔溜溜 04:102022/10/05 時尚消費 外國版極樂養老院 老婦嗨到心臟病發倒地抽搐送醫影片曝光 11:312022/10/05 娛樂 左手接種流感疫苗、右手肺炎鏈球菌疫苗 10／1同步開打 16:152022/10/01 生活 煮食懷念姆媽進行式 04:102022/09/30 藝文副刊 店員沒做一件事！19歲男吃捲餅突呼吸急促 送醫仍喪命 09:372022/10/04 健康 柯P轟綠營用國家機器打高虹安 柯建銘：她一人騙全國 15:022022/10/07 政治 五龍國小轉型實驗學校揭牌 風神號機器人揮手 15:552022/10/06 寶島 陸流行帶機械狗散步吸引眼球 可負重自動跟隨協助取快遞 23:382022/10/06 兩岸 ECOVACS GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人 一鍵擦窗安全又乾淨 19:442022/10/04 生活 賓士女直衝輾壓人孔蓋工人 警為這事對她開罰了 22:192022/10/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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