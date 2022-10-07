石油輸出國組織與盟國（OPEC+）宣布大幅削減每日原油產量200萬桶，以提振油價。這項決定讓美國總統拜登（Joe Biden）感到失望，並痛批短視近利，表示將釋放更多的戰備儲油。但專家卻認為，此舉只會增加OPEC+在國際油市的影響力，而美國會逐漸流失市場的控制權。

綜合外媒報導，OPEC+周三（5日）在奧地利維也納召開會議，宣布削減原油每天200萬桶的產能，為2020年以來最大幅度的減產，此舉也凸顯美國和沙烏地阿拉伯間的分歧逐漸擴大。

拜登7月時為討論增產石油出訪沙國，然並未獲得正面回應，且沙國僅「象徵性的」增產每日10萬桶的原油，對龐大的需求根本杯水車薪，當時許多分析師將沙國此舉形容為「賞拜登一記耳光」。

而針對這次大幅減產，拜登表示他一點也不後悔出訪沙國的行程，並強調當時不僅討論石油。但白宮聲明指出，「在全球經濟因俄烏戰爭的負面影響下，拜登對OPEC+減產短視近利的決定感到失望」。

值得一提的是，拜登稱將指示能源部釋放1000萬桶戰備儲油，以穩定汽油價格，美國銀行全球大宗商品研究主任布蘭奇（Francisco Blanch）卻表示不看好拜登的決定。

布蘭奇表示，OPEC+決定大幅減產後，白宮的選擇其實不多，長期釋放戰備儲油來抑制油價可能會適得其反，只會增加OPEC+在國際油市的影響力，「一旦儲油逐漸耗盡，美國只會流失越來越多的市場控制權」。