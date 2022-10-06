歐盟與美國持續推動俄油價格上限，以限制俄羅斯戰爭所需資金，但專家警告，如果歐美持續實施這項計畫，可能導致俄方大幅削減石油產量估300萬桶／日，且由於俄羅斯是這方面專家，此舉可能對該國油田不會有任何影響，反而提升可開採資源。

外媒報導，歐盟各國對俄油限價措施達成協議，措施旨在限制俄羅斯收入，並維持石油在市場上流通。此外，含俄羅斯在內的OPEC+宣布大幅減產，減少每日200萬桶的產量，以支撐油價。

針對歐盟與美國推動的限價，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，對俄油制定價格上限將適得其反，俄羅斯可能會暫時削減石油產量，而此舉勢必會造成油價飆漲。

諮詢公司Rapidan Energy Group能源專家麥克納利（Robert McNally）認為，普丁能夠關閉數百萬桶石油產能，並不會對俄油田有任何損害。這一觀點獲得華盛頓其他市場觀察家的認同。

能源諮詢公司ClearView Energy Partners總裁布克（Kevin Book）指出，普丁無需為削減每日300萬桶石油產能找一個適當的理由，儘管只砍其中一半的產量，也會為市場帶來壓力。

麥克納利也直言，俄羅斯實則能在不影響未來能源流動的情況下，大幅削減產能。他強調，俄羅斯是這方面的專家，且實際上，閒置油田反而可以增加可開採資源。