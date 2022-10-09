高雄市今（9）日又發生停電事故，清晨4時51分配電設備故障，造成前金區1264戶停電。台電高雄區處指出，初步疑小環路電纜故障，因供電線路較長，須確實查明故障點，才能辦理修復及復電，已動員人力加緊搶修中，截至上午8時30分仍未復電。