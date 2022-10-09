還沒查出故障點！高雄「這一區」1264戶停電近4小時 09:022022/10/09 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市今早又發生千戶停電事故。。示意圖。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市今（9）日又發生停電事故，清晨4時51分配電設備故障，造成前金區1264戶停電。台電高雄區處指出，初步疑小環路電纜故障，因供電線路較長，須確實查明故障點，才能辦理修復及復電，已動員人力加緊搶修中，截至上午8時30分仍未復電。 空軍三聯隊驚傳火警機電設備燒毀 台中機場跑道燈全故障 台鐵彰化站湧收假人潮 終於不卡民眾鬆口氣 全台逾1.8萬戶摸黑！經搶修尚有8767戶停電 台電成立地震應變小組 #故障 #停電 #前金區 #高雄區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北2.6萬戶停電！民眾崩潰吃「燭光晚餐」 台電回應了 20:142022/10/06 生活 台鐵號誌故障修3天 藍委要求開議後專案報告 12:442022/09/11 政治 國1死亡車禍！貨車故障駕駛下車察看 遭後方休旅車推撞1死1傷 05:202022/09/18 社會 守護民眾財產安全 銀行公會強化攔阻詐騙案 04:102022/09/27 金融．稅務 颱風南瑪都侵襲日本 釀逾60傷34萬戶停電 13:292022/09/19 國際 高雄9月8度停電！楠梓區1542戶摸黑 民眾傻眼 17:552022/09/26 生活 計軸器故障修3天誰之過？台鐵局、鐵道局互推 15:402022/09/11 生活 竹縣尖石後山土石崩落 384戶停電搶修困難 21:152022/09/12 生活 誠美材擬切入電池隔離膜 04:102022/09/20 證券．權證 北捷文湖線故障 影響1萬通勤族 04:102022/09/24 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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