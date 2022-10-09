莫德納次世代雙價疫苗周二（11日）起全面開放18歲以上民眾施打，年輕人預約踴躍，目前北部地區量能已全滿，但年輕人究竟需不需要打第4劑，前台大感染科醫師林氏璧表示他個人是存疑的，需要更多資料觀察。

台北市第32期疫苗預約平台提供3萬7000多劑莫德納次世代疫苗，供18歲以上民眾接種，截至7日中午12時已全數預約額滿，因預約踴躍，北市衛生局已協調27家合約醫院加開莫德納次世代疫苗特別門診，共有近1萬3000名額，提供未能於平台預約民眾完成接種，之後第33期於11日至14日將再開放預約。

然而年輕人該不該打第4劑次世代疫苗，林氏璧在臉書坦言，18~39歲已經打3劑疫苗，甚至還有確診過的較年輕又沒有慢性病的人，是否真的需要第4劑，次世代疫苗又能提供多少好處，他是存疑的，需要更多的資料研究。

指揮中心則表示，因疫情處於高峰期，且染疫以年輕人為主，因而開放18至49歲族群接種莫德納次世代雙價疫苗，估計約930萬人符合資格。目前中央手上還剩266萬劑，周三（12日）會依據需求，將疫苗配給各縣市，如疫苗不足就會緊急採購，到貨、書審大約需2周的時間。