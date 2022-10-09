九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰，更是萬眾矚目，各政黨也緊鑼密鼓的準備中，而今（9）日媒體人韋安就在臉書上爆出了「游淑慧、徐巧芯、羅智強、鍾沛君、張斯綱、葉元之等，這些大家目前熟悉的藍軍有戰力，表現亮眼的民代，都是2018年當選」，同時更指出了「2018班是目前國民黨戰鬥力和未來的希望所在」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「國民黨2018班同學連線，她最危險了！」的文章表示，「游淑慧、徐巧芯、羅智強、鍾沛君、張斯綱、葉元之等，這些大家目前熟悉的藍軍有戰力，表現亮眼的民代，都是2018年當選」，韋安更直言「他們是2018班的同學，侯友宜和盧秀燕則是2018班的班長。也幸好有這樣的2018班，讓風雨飄搖中的國民黨還能香火猶存。否則如果去掉這幾個，現在國民黨還有什麼？」

韋安指出「2018班是目前國民黨戰鬥力和未來的希望所在，世代傳承的時候到了，應該要讓2018全部亮眼連任」，韋安也坦言，「其他人連任當選都沒什麼問題，但游淑慧雖然戰力爆表，立委助理、市府幕僚經驗、議員職責表現，可說能力經驗不輸黃珊珊」，但韋安最後也強調「不過游人太『古意』，資源太少，臉皮太薄，叫好不叫坐，民調始終在當選邊緣。2018班『一個都不能少』，游淑慧千萬不能被漏掉了！」