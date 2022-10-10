前總統馬英九今出席國民黨黨中央國慶升旗典禮致詞時強調，今年我國需要堅定的國家認同和更有效的避戰謀合策略，蔡英文總統指兩岸互不隸屬、推動「台灣國慶日」，不但不能團結人心，只會刺激惡化兩岸情勢，而要改變這種不安全的現狀，只有改變政府才能做到，呼籲2024年下降民進黨才能落實兩岸和平。

馬英九表示，今年國慶跟往年不同，自8月美國眾議院議長裴洛西訪問我國以後，中共軍演並發射導彈飛越台灣上空，許多專家認為兩岸走向戰爭風險增大，許多民眾惶惶不安，因此需要更堅定的國家認同與更有效的避戰謀和策略。

馬英九指出，國民黨當然堅決反對中共以武力威脅台灣，但蔡總統在2018年說中華民國台灣是國家最大共識，去年國慶日又強調兩岸互不隸屬，並推動台灣國慶日，中華民國不見了。

馬英九說，這樣的說法既違反中華民國憲法增修條文第十一條，也違反兩岸人民關係條例第二條，無論憲法或法律都認為兩岸是兩個地區，而非兩個國家，這是非常重要的，蔡總統此一作法不但不能團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。

馬英九重提馬習會，指英國《經濟學人》當年以社論評馬習會是中共當局就台灣主權問題所做最大讓步，當時沒有人認為兩岸會開戰，而去年《經濟學人》又稱台灣是地球上最危險的地方。

馬英九認為，這就是民進黨執政6年後果，很輕鬆把責任推給中國大陸，認為中共霸道，卻無法解釋為何國民黨執政8年中共不會這樣做，這表示民進黨的政策出很大的問題，「我執政8年，中共的戰機從來沒有騷擾過台灣」。

馬英九強調，要改變這種不安全的現狀，只有改變政府才能做到，今年地方選舉國民黨一定要贏，才有機會在2024年下架民進黨，才能真正落實兩岸和平與台灣安全。