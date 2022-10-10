香港國泰航空顧客及商務總裁林紹波接受英國《金融時報》訪問時表示，預計在2024年底或2025年初，客運運力才可以恢復至疫情前水準，相信需要時間觀察供需狀況。換言之，至少在2年內航班數量不會恢復到過往正常水準。

香港《信報》引述《金融時報》報導，林紹波表示，港府放寬入境檢疫安排後，今年剩下時間的預訂量已明顯回升，香港人的海外旅遊需求得到釋放，但到香港的機票預訂相對少，估計與仍然有核酸檢測要求及「0＋3」入境檢疫有關。

對於國際航空運輸協會（IATA）總裁華爾希（Willie Walsh）表示，中國嚴格執行防疫清零政策，已摧毀香港作為全球航空樞紐的地位，且恐難失而復得，林紹波不認同香港失去國際航空樞紐地位，並稱香港雖然在邊境開放方面落後區域內很多競爭對手，但非常有信心香港的基本面沒有改變，「相信離開的人會回流」。

另外，林紹波預估，一旦國泰航空償還政府注資後，當局委託的兩名觀察員會離開董事會。