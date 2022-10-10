2022花卉展y94埔里鎮花卉物流中心登場，入口處一大片波波草超吸睛，大批遊客排隊取景。

埔里鎮長廖志城在2022花卉展陪小朋友玩泡泡。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

2022花卉展以兒童樂園為主題，假日舉行親子泡泡秀、魔術氣球等活動。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「2022花卉展-兒童花樂園」在南投縣埔里鎮花卉物流中心登場，今年以兒童樂園為主題，佈置咖啡杯、旋轉木馬等花藝藝術，戶外還有童趣樹屋、可愛又療育的波波草，雙十連假吸引大批遊客造訪、拍照打卡，埔里鎮長廖志城說，大家作伙來賞花、逛市集，別忘了採買花卉回家美化居家環境。

埔里鎮公所與農糧署等聯合舉辦的2022花卉展，即日起至16日於埔里鎮花卉物流中心舉行，室內特色主題花卉以兒童樂園為主題，佈置摩天輪、咖啡杯、旋轉木馬等花藝藝術，另有蘭花競賽、居家生活花藝、戶外童趣樹屋等展區，每逢周末除了有小農及文創市集，盆花DIY、鹿角蕨上板等體驗，還推出精彩的親子泡泡秀、大地遊戲等活動。

花卉展入口處有一大片圓滾滾、超療育的波波草，果真吸引大批粉絲朝聖，紛紛排隊進入波波草區拍照，成為熱門的打卡景點；另外童趣樹屋也十分受歡迎，小朋友爭相排隊上樹屋拍照、探險，小朋友童言童語說：「我也想要有樹屋當秘密基地。」而最近新興「養鹿」業，吸引不少鹿角蕨粉朝聖，鹿角蕨上板DIY一推出立即秒殺，根本一席難求。

廖志城表示，埔里鎮在切花、盆花、國蘭等市場每年市值高達數億元，育種技術更是享譽國際；近幾年在國發會、農委會農糧署、埔里鎮農會等單位的支持下，利用埔里花卉物流中心辦理年度花卉展，今年以「兒童花樂園」為主題，導入豐富精采的花卉展覽、及活潑熱鬧的親子活動，盼能促進國內花卉銷量。