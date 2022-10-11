廣受大家喜愛的YouTuber「鬧著玩」(NowYouOn)，特別來到台中出外景拍攝，9/22(四)首播的節目除了介紹台中當地美食之外，也特別向大家介紹非常熱血的台灣運彩，因為每購買100元運彩就會有10元自動挹注到國家「運動發展基金」，供政府做為「振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才」之用，買運彩是可以助體育增光彩的。

「鬧著玩娛樂」帶您享受美食認識運彩

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

「鬧著玩」以實境、外景、旅遊以及美食為主，廣受大家喜愛，訂閱人數高達30萬人，每週一、四 20:00在YouTube首播，這次9/22(四)首播的節目由顏永烈、陳沐青以及黃云歆到台中出外景介紹當地美食包括「雀兒運動美式餐酒館(Cheer Sports Bar)」、「小魚兒燒酒雞」、「林記中華麻糬大王」、「林家烤肉」以及「胖肉爺肉店」等，也到訪曾賣出運彩史上最高1,650萬獎金的三冠王投注站，過程中向大家分享近期看到舉重國手陳玟卉、游泳健將台灣蝶王王冠閎、空手道小清新文姿云以及桌球國民金孫林昀儒等4位拍攝「謝謝你們 和我一起打進世界」的系列影片，覺得非常值得向大家推廣，同時特別強調每買100元台灣運彩就有10元會自動挹注到國家「運動發展基金」，對我們台灣的運動發展有相當大的幫助，邀請大家一起來「買運彩 助體育 增光彩」。

「鬧著玩娛樂」

「鬧著玩娛樂」邀大家一起「買運彩-助體育-增光彩」

這次的節目內容非常精彩有趣，大家可以點閱看看，如果喜歡也可以幫忙轉發分享給親朋好友，讓大家一起來「買運彩 助體育 增光彩」。