台中市代表隊參加111年全民運動會捷報連連，台中之光也是世錦賽金牌選手何品莉，在「水上救生100公尺穿蛙鞋救援浮標帶假人」項目游出1分00秒69成績，同時打破大會紀錄與全國紀錄，成功締造四連霸佳績！運動局長李昱叡表示，何品莉是台中在地相當優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，近年來屢屢突破自我，期許「台中隊」延續這股氣勢，在賽場上再創佳績。

運動局指出，選手何品莉在今年國際賽成績傑出，拿下中華隊在世界蹼泳錦標賽史上的第一面金牌，以1分46秒67的成績勇奪2022蹼泳世錦賽女子200公尺雙蹼金牌，她個人在109年全民運賽事也游出4金1銀的輝煌戰績，此屆在參賽第一項就雙破大會紀錄與全國紀錄，顯示狀況調整極佳。

運動局說明，台中市代表隊昨日表現精彩，分別在水上救生勇奪4金3銀5銅；沙灘角力勇奪3金2銅；柔術進帳3金1銅；民俗體育拿到3金；舞蹈運動收下2金2銅；滾球及槌球各1金1銅，全民運持續進行中，運動局邀請大家繼續為選手們加油！