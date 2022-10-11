建通（2460）9月營收1.91億元、月增3.53％、年減38.5％，累計前九月營收為22.3億元、年減31.4％。建通表示，9月營收雖較8月增加，但整體市場仍受到美國升息、銅價下跌，加上全球消費電子進入庫存調整期影響，需求及訂單能見度尚未回溫；但集團積極轉型跨足藍海市場的方向未變，除了蘇州廠異型導體銅材持續加工出貨，台灣廠也加快特殊新型銅材煉製廠建置進度，預計2023年第一季裝機試車，加上越南廠積極開拓東協客戶，為2023年度營運做好準備。