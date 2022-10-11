意識清楚的百歲外婆長期臥床，一肩扛下照顧重擔的外孫女，必須隨時注意外婆的身體狀況，哪兒都去不了的兩個人，心情格外沈重，壓力如影隨形，一度有放棄的念頭，「東基公益」一粒麥子基金會執行長林木泉焦急呼籲，「不只是日照」倡議「不只照顧老人，也幫助老人的家」，讓照顧者可以安心，不再無助。

林木泉分析，根據調查顯示，台灣的家庭照顧者將近65％都是女性，而她們照顧家中失能、失智長輩，通常長達五年、十年，甚至二十年。這些照顧者中，超過５成，沒有人可以輪替照顧，必須獨自扛下照顧責任，這樣的日子看不到希望。甚至有些三明治世代女性，在照顧失能、失智長者之外，還須兼顧工作、照顧年幼兒女，蠟燭兩頭燒，多重壓力下，讓她們身心俱疲。

東基公益一粒麥子基金會「不只是日照」，除了提供一般的日間照顧服務之外，紓解家人的照顧壓力，讓照顧者可以安心的兼顧工作，不用無時無刻為長輩可能發生的狀況而提心吊膽，且有餘力顧及年幼兒女及其他家人。

花東地區幅員遼闊，人口分散，資源缺乏，照顧者承受龐大身心壓力，難以喘息，東基公益一粒麥子基金會期望每年興建一間「不只是日照」，這次的勸募目標是在鄰近花蓮瑞穗鄉193縣道上，打造「瑞福」多功能日照中心，讓需要接受日間照顧服務的瑞穗鄉長輩，甚至鄰近的玉里鎮長輩，也可以就近接受照顧。

林木泉說，希望社會大眾能了解這些照顧者與家庭的困難，達成「不只照顧老人，也幫助老人的家」，讓這些長輩老得快樂，照顧者身心得以解鎖。捐款可洽一粒麥子基金會官網。