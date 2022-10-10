領角鴞幼鳥經2個半月照顧換羽成功，動物之家將牠野放助回歸原棲息地。（翻攝照片／陳彩玲新北傳真）

新北市民簡志興7月初在貢寮一帶，發現地上有一團灰白色絨毛幼鳥在動，立即送往區公所，瑞芳動物之家派人前往帶回安置時，經獸醫師判定為領角鴞幼鳥，所幸身上未有傷勢，經2個半月照顧換羽成功，動物之家聯繫送交人一同野放，助牠回歸原棲息地。

簡志興表示，7月5日在貢寮雙玉集會所附近，發現地上有一團灰白色絨毛在動，仔細一看，是一隻不知名鳥類，由於未發現鳥巢，趕緊送交貢寮區公所代為處置。新北市政府動保處接獲貢寮區公所通報後，請求轄區瑞芳動物之家接回照護，經駐區獸醫王嚴緖檢傷後，確定為領角鴞幼鳥，而身上未有開放性受傷、骨折及落翅現象，推測是從巢中掉落地面。

新北市政府動保處指出，瑞芳動物之家將領角鴞帶回餵養、照顧至今已2個半月，幼鳥換羽完成，從淡灰色鳥羽換裝成咖啡色成鳥羽色，隨即選定時間實施野放作業，當天也聯絡簡志興到場，一同助領角鴞回歸大自然懷抱。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖表示，民眾若撿到鳥類，可先判斷是雛鳥、幼鳥或成鳥，只要發現無明顯受傷，如骨折、皮下血腫等，可試著抬頭尋找樹上鳥巢，將其回置即可，若無法回置鳥巢，則可放置在狗貓不易觸及高度樹上，由親鳥自行帶回照顧。

王嚴緒說，領角鴞是猛禽類鳥類，屬於台灣13種貓頭鷹中的一種，在台灣本島分布最廣，是最常出現在人們生活周遭環境的貓頭鷹，這次順利野放成功，讓一個小生命得以回歸原棲息地感到喜悅，也感謝動保處救援後悉心照顧與付出。