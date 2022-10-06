爭取連任的新竹縣長楊文科，6日成立醫界後援會和醫界顧問團，新竹縣醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會及診所協會幹部出席，肯定楊文科對醫界的支持和防疫政策，讓新竹縣民生活影響降到最低，期望未來4年繼續帶領醫界完成照顧民眾的任務。

楊文科表示，新竹縣不僅是全國家庭消費支出的第1名，遷入率和教育支出也是全國第1名4出生率名列前茅，醫療資源相當重要，雖然醫療資源不是排名前面，但是醫療服務方面得到所有鄉親的讚許及肯定。

楊文科提到這幾年疫情，大家攜手合作，如孔子所說「為政之道，要以民之利而利之」，心中都以天下蒼生為念，民胞物與、苦民所苦，各位醫師都有悲天憫人的胸懷，作為行政首長，他也用這樣的心來施政，對縣政提出擘劃，在「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」4大主軸下，讓老中青幼通通照顧。

新竹縣中醫師公會理事長徐昌基、牙醫師公會理事長徐治民、醫師公會理事長古有馨及診所協會理事長洪才力均表示，疫情期間，醫界基層因防疫物資、設備缺乏，照顧病人受到限制，感謝縣府的支持，不管是在物資或是法令上，都會馬上想辦法幫忙解決，整合醫院及診所照護資源及系統，讓醫療量能得以最大發揮。

楊文科競選總部表示，楊文科擔任縣長近4年來，很重視各鄉鎮市的醫療服務，推動分級醫療，強化急重症醫療照護，也拓展長照布建，完善社區長照服務網，新建的新埔及湖口衛生所都已在6月啟用，芎林鄉衛生所新建工程也正規畫中。

另外，為提升偏鄉尖石鄉及五峰鄉醫療資源，8月啟用視訊門診，其中五峰鄉衛生所結合中醫大新竹附設醫院，尖石鄉衛生所結合新竹即大分院生醫醫院，提供耳、鼻、喉科及眼科4項專科門診遠距醫療服務，免去民眾舟車勞頓之苦。