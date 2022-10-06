縣府為提供幼兒優質平價的教保服務，今年繼竹北文小十非營利幼兒園動土後，新豐鄉新庄子非營利幼兒園也順利決標，6日由副縣長陳見賢等地方人士熱鬧開工，預計明年底完工，2024年招生106名幼兒，都能在安全舒適的環境學習。

陳見賢說，目前縣內有6所非營利幼兒園，全縣公共化教保服務供應量已達44％，縣府會持續為各鄉鎮市，向教育部爭取建設更多的非營利幼兒園，減輕年輕父母負擔，讓年輕人敢生敢養。

新豐鄉代理鄉長徐元雄說，新豐人口持續成長，幼兒教育需求增加，新庄子非營利幼兒園是縣內第1個由公所規畫設計的非營利幼兒園，歷經缺料缺工及2次報中央重新追加經費後獲核定7000萬元，中央補助5950萬元，終於順利決標，工期360天，預計2024年招生。

新庄子非營利幼兒園興建2層樓，總樓地板面積約407坪，以客家單身手（橫屋）的設計構成建築空間，同時打造兒童遊戲場域，外牆色彩則參考客家花布色彩元素增添趣味。

室內規畫室4間活動室及遊戲室等，並有160坪室外遊戲空間，預計招收4班共106名幼兒，其中2歲至3歲幼兒1班16人，3歲至入國民小學前幼兒3班90人，讓幼兒有安全舒適且優質的學習環境。

教育局長楊郡慈指出，目前縣內6所非營利幼兒園，從今年8月1日起就學費用再降低，第一胎每月繳交不超過2000元、第二胎不超過1000元，第三胎以上免費，中低收子女及身心障礙者亦免費。

目前規畫設立4所非營利幼兒園，總建設經費4億4千萬元，除竹北文小十和新豐鄉新庄子已動工外，竹北博愛國小和湖口文小非營利幼兒園也都獲中央核定，將陸續招標，盡速動工。