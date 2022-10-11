疫情指揮中心今天公布41364例確診病例，境外移入有74例、死亡36例，中重症個案則有74例，死亡個案中包含一名30多歲年輕男子，有癌症病史，死因為心臟衰竭、心肌梗塞以及新冠病毒感染。指揮中心疫情監測組長周志浩表示，今新增的個案數較上周二同期減少約16.5％，但可能與雙十連假效應有關，仍需審慎以對。

指揮中心表示，今日新增之41,364例本土病例，為19,160例男性、22,193例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,719例)，臺中市(5,657例)，高雄市(4,392例)，臺北市(3,959例)，桃園市(3,836例)，臺南市(3,153例)，彰化縣(2,543例)，屏東縣(1,299例)，雲林縣(1,103例)，宜蘭縣(1,052例)，苗栗縣(1,000例)，新竹縣(999例)，嘉義縣(809例)，新竹市(767例)，南投縣(714例)，基隆市(606例)，花蓮縣(599例)，嘉義市(522例)，臺東縣(255例)，金門縣(207例)，澎湖縣(157例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今新增的36名死亡個案年齡介於30至90多歲，大多數都有慢性病史，其中最年輕死者為30多歲男性，有癌症病史並接受化療，曾接種過2劑疫苗，9月30日快篩陽性獲報後，因癌症共病住院，出現心臟衰竭，懷疑為心肌梗塞引起，救治後仍不幸於10月2日過世，死因為心臟衰竭、心肌梗塞與新冠病毒感染。

指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為49例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均為調查中。入境日期介於今年9月10日至10月10日。