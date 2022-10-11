中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增267例Omicron亞型變異株確定病例，分別為124例本土個案，為111例BA.5、1例BA.4、12例BA.2，其中BA.5占上週所有已定序個案的89.5%，以及143例境外移入，分別是109例BA.5、8例BA.4、12例BA.2.75、14例BA.2。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,111例、BA.4為100例、BA.2.75為44例、BA.2為1,020例；另累計743例BA.5、5例BA.4、2,513例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增之111例BA.5本土個案，占上週所有已定序之124例的89.5%，為46名男性、65名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部57例、中部28例、南部24例、東部2例，確診日介於今年9月12日至9月29日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之129例BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為83例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年9月17日至9月28日。其中檢出8例BA.4個案自美國(6例)，紐西蘭及越南(各1例)；109例BA.5個案分別自越南(22例)，美國(11例)，德國(10例)，泰國(8例)，法國、土耳其、日本及馬來西亞(各6例)，韓國(4例)，印尼、新加坡、阿拉伯聯合大公國及英國(各3例)，加拿大、西班牙、芬蘭、義大利及奧地利(各2例)，塞爾維亞、緬甸、荷蘭、澳大利亞、以色列、柬埔寨、香港及瑞士(各1例)；12例BA.2.75個案分別自泰國(4例)，緬甸(3例)，越南(2例)，美國、沙烏地阿拉伯及土耳其(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月5日資料指出，BA.5變異株佔比約為80.8%，BA.4變異株佔比約為7.8%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比穩定處低點；目前BA.5變異株仍為全球主流株，惟BA.4.6及BA.2.75影響部分國家疫情，需密切監測國際病毒的演變。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。