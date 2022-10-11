據陝西衛健委官網發佈的消息，10月10日0—24時，全省新增報告新冠肺炎病毒感染者24例（省外輸入9例）。其中本土確診病例9例（西安4例、渭南3例、安康1例、漢中1例），本土無症狀感染者15例（西安7例、渭南3例、寶雞3例、延安2例）。出院2例，解除隔離醫學觀察5例。

10月11日凌晨，西安多地教育局發佈最新停課通知：自即日起，西安市多所學校非中學畢業年級暫停線下實體教學。有網友上傳多張圖片表示：「一大早很多家長接到通知說學校停課」。

陝西省圖書館、秦始皇帝陵博物院、陝西歷史博物館、陝西考古博物館、西安碑林博物館等公共場所今天（11日）也宣佈臨時關閉。

此外，根據疫調足跡，西安碑林區、蓮湖區、滻灞生態區、西咸新區發起緊急尋人通知。經調整後，西安市共有高風險區8個，中風險區9個。西安市新城區、碑林區、蓮湖區、灞橋區、西咸新區、高新區、曲江新區、滻灞生態區除中高風險區外，為低風險區。